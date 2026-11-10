Rodalies avisa de que no se cumplen los servicios mínimos de la jornada de huelga de este martes

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de trenes de Rodalies ha avisado este martes a primera hora de que no se cumplen los servicios mínimos de la jornada de huelga de los maquinistas.

"Debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga de hoy, los trenes no están prestando el servicio programado", han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, en que recomiendan el uso de medios de transporte alternativo.

Esta semana hay previstas huelgas de maquinistas el martes y el jueves, con supuestos servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle, y el miércoles, que hay convocada huelga general, donde se ha acordado un 25% de servicios mínimos en horas punta y sin servicio en horas valle.