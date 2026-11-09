TMB alerta de que el tiempo de paso del Metro de Barcelona "aumentará notablemente" en la huelga

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado que el tiempo de paso del Metro de Barcelona "aumentará notablemente" durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, con intervalos de hasta 30 minutos en algunas líneas.

En un comunicado este lunes, ha recordado que el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat decretó unos servicios mínimos del 25% para el servicio habitual durante las horas puntas, de 6.30 a 9.30 y de 16.30 a 21 horas.

En el caso del autobús, ha señalado que los transportes de superficie estarán especialmente afectados por las concentraciones y protestas que se celebren, como la de las 13 horas en plaza Universitat y a las 17.30 en los Jardinets de Gràcia.

Respecto al Metro, TMB ha precisado que los intervalos de paso en la L1 y L5 pueden situarse entre los 10 y 12 minutos por la mañana, mientras que en el resto de líneas convencionales pueden llegar a los 15 y en las líneas automáticas (L9 y L10) superar los 30 minutos.

En el caso de la hora punta de la tarde, la L1 y L5 se situarán ente los 11 y 13 minutos, la L2 y L11 en los 15 minutos y la L3 y L4 entre 18 y 20 minutos, mientras que el resto de horas del día dependerán del seguimiento de la convocatoria de huelga.