Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Recomiendan consultar los servicios alternativos en los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.

Esta incidencia llega después de que este miércoles se cortara todo el servicio por el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y se recuperara sobre las 20.30 horas.