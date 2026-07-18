Rodalies ofrecerá 4 trenes adicionales por la celebración de Les Santes en Mataró (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha programado la circulación de 4 trenes especiales a primera hora del próximo domingo, 26 de julio, para facilitar el desplazamiento de los viajeros que acudan a Mataró (Barcelona), coincidiendo con la celebración de Les Santes, fiesta mayor de la localidad.

Así circularán 3 trenes especiales de la R1 con origen Mataró y con destino Badalona-Barcelona-L'Hospitalet de Llobregat y, en dirección norte, está programado un tren a las 6.11 horas con destino Blanes (Girona) que complementará la oferta habitual, informa Renfe en un comunicado este sábado.

El día 26 de julio se celebra en Mataró el 'Desvetllament Bellugós de Les Santes', uno de los actos más emblemáticos de estas fiestas.