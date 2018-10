Rogern Torrent recibe al cónsul de Finlandia cesado, que ve "caza de brujas" del Gobierno central

Publicado 26/02/2018 14:47:25 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha reunido este lunes con el que hasta hace una semana era secretario general del cuerpo consular en Barcelona y cónsul honorario de Finlandia en la capital catalana, Albert Ginjaume, tras ser cesado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde él ve una "caza de brujas".

En declaraciones tras la reunión, Ginjaume ha asegurado que desconoce el motivo de su cese, aunque cree que el detonante fue la invitación que cursaron a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, para que acudiera a un almuerzo con el cuerpo consular.

"No soy consciente de haber hecho algo mal ni de haber actuado ni influenciado políticamente sobre nadie", ha subrayado Ginjaume, que ha explicado que Conesa explicó qué es la Diputación y sus funciones, y que la invitación fue en su condición del cargo que ocupa y no en función de si es independentista o no.

Tras apuntar que él no es independentista, ha asegurado que en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay "una caza de brujas porque cesan a la gente sin saber el motivo ni dejan que puedan expresar su opinión".

Según Ginjaume, ha pedido al Ministerio el motivo de su cese pero solo le responden que el único interlocutor es la Embajada de Finlandia, cuya embajadora constata que tienen "una papel muy difícil, porque la Convención de Viena prevé que un país receptor, como España, puede cesar a cualquier diplomático sin dar ninguna argumentación".

"Finlandia ha pedido explicaciones pero de momento no se la has han dado. Esperan que se las darán pero no pueden hacer mucho más", ha añadido Ginjaume, que sospecha que no era del agrado del Ministerio, y que, cesándolo como cónsul de Finlandia, lo apartaban del cargo de secretario general del cuerpo consular.

La Embajada --ha añadido-- le ha concretado que el cese será efectivo este miércoles y que, pese a haberlo pedido por escrito, aún no ha recibido nada.