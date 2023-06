Roldán (PP) pide a Simó dejar "el activismo político fuera de la educación" y critica la inmersión

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha pedido este martes a la consellera de Educación, Anna Simó, que deje "el activismo político fuera de la educación" y ha cargado contra el sistema de inmersión lingüística.

"Pueden repetir las bondades de la inmersión, pero seguirá siendo caduco y perjudicial. Tiene más de 40 años, nadie más lo aplica, va contra la cohesión social y los resultados hablan por sí solos. Los obsesionados son ustedes", ha espetado en el pleno monográfico sobre educación que se celebra en la Cámara.

Tras asegurar que Simó ha substituido "al peor conseller de Educación" que ha tenido Catalunya, en referencia a Josep Gonzàlez Cambray, ha constatado que desde la anterior legislatura el cargo siempre lo ha ocupado alguien de ERC y, en su opinión, no han logrado mejorar ningún aspecto.

"Llevamos dos años nefastos en una materia tan sensible como es la educación, con huelgas, con derechos y oportunidades perdidas, de desgaste del profesorado por no reconocer a tiempo que las cosas no se estaban haciendo bien", ha opinado.

Además de considerar que el avance del inicio del curso escolar no fue bien, ha emplazado a Simó a practicar el diálogo y el consenso así como a atender "reivindicaciones históricas" de la comunidad educativa.