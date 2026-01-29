Romero celebra que entidades vean la financiación como buen punto de partida y pide unidad a Junts

Romero celebra el aval de las entidades económicas a la nueva financiación y pide "unidad" a Junts - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha celebrado este jueves que las principales entidades económicas de Catalunya valoren como un buen punto de partida el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno y han pedido "unidad" a Junts para que sea una realidad.

Lo ha dicho en una atención a los medios en el Parlament, después de que el llamado G8 (Cámara de Barcelona, Foment, Pimec, Col·legi d'Economistes, Cercle d'Economia, Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global) hayan dado su visto bueno a la reforma, aunque han especificado que "no se puede considerar suficiente".

Romero ha destacado que el nuevo modelo, que supondría una inyección adicional de 4.700 millones de euros para Catalunya, es "más justo, igualitario y respeta el principio de ordinalidad", además de representar un incremento de recursos para servicios públicos y el Estado del bienestar.

RECTIFICACIÓN DE FOMENT

La consellera ha tildado de "buena noticia" que Foment haya "rectificado su posición" inicial para sumarse al consenso de la nota conjunta emitida por las entidades: "Después de pedirles un trabajo riguroso, ha decidido sumarse a este consenso y evidentemente estamos satisfechos", ha señalado.

Pese a que las entidades apuntan que el modelo es "insuficiente, y lamentan que no incluya el coste de la vida en la población ajustada, Romero ha admitido que ese elemento no se pudo incorporar, pero ha subrayado que la prioridad ahora es blindar aspectos como la ordinalidad y la capacidad normativa.

LLAMADA A LA UNIDAD Y A JUNTS

Romero ha aprovechado la posición del sector económico para lanzar un mensaje a los grupos parlamentarios, especialmente a Junts.

"Las entidades nos piden a todas las fuerzas políticas que trabajemos unidas y de manera constructiva para que este modelo se apruebe", ha aseverado.

Para la titular de Economía, se trata de una "ventana de oportunidad" que no se debe desperdiciar: "Nunca habíamos tenido un modelo tan bueno, con un Gobierno de España muy valiente, por lo que pedimos a todos, también a Junts, que trabajen juntos para que sea efectivo", ha subrayado.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Respecto a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat, Romero ha reconocido que los contactos con ERC y Comuns están en una fase previa de cumplimiento de acuerdos anteriores.

Sobre las exigencias de los republicanos respecto a la gestión del IRPF, ha asegurado que están trabajando "con mucha fuerza" para ofrecer garantías.

"Estamos trabajando por cumplir acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra. Esperamos que sea en los próximos días que podamos ponernos a trabajar", ha explicado Romero, quien mantiene el objetivo de aprobar las cuentas catalanas antes del 31 de marzo.