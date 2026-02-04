Romero comienza una ronda de visitas territoriales para explicar el nuevo modelo de financiación

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, iniciará esta semana un ciclo de presentaciones para explicar el nuevo modelo de financiación para exponer los ejes clave de la propuesta y compartirla con representantes institucionales y agentes económicos y sociales de toda Catalunya.

Esta iniciativa se enmarca en la voluntad del Govern de explicar "de forma directa y transparente" el sistema acordado con el Gobierno central para reforzar los servicios públicos y las inversiones, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

La ronda de visitas comenzará este jueves en Manresa (Barcelona), a la que asistirán el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran (Lleida), Xavier Amor, y la delegada territorial del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero, y el viernes habrá otra en Girona, con Amor y el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart.