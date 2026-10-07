Romero confía en que Sánchez siga en la Moncloa para "seguir trabajando" en la financiación

Archivo - La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga al frente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre para así poder "seguir trabajando" en el nuevo modelo de financiación autonómica.

En respuesta a la pregunta del diputado de Junts Toni Castellà en la sesión de control al Govern en el Parlament este martes, ha asegurado que la convocatoria anticipada no la podían prever, y ha negado que fuera premeditada, como ha afirmado Junts.

Castellà ha asegurado que han estado mareando con la financiación durante toda la legislatura para que, finalmente, Sánchez haya disuelto las Cortes y se "cargue el modelo" pactado con el Govern y ERC.

"¿NOS HAN TOMADO EL PELO?"

"¿Eso lo sabía, consellera? ¿Esto estaba premeditado? ¿Nos han tomado el pelo a todos?", y ha asegurado que Junts y el PSOE cerraron la semana pasada un acuerdo en materia de vivienda que los socialistas se cargaron porque no les interesaban las medidas en vivienda, sino ir a elecciones.

Ha añadido que al Gobierno no le importa Catalunya, porque con la convocatoria anticipada han caído varias medidas acordadas con el Govern.

"Si esto es así [si al Gobierno le importa Catalunya], doy por supuesto que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, veremos una batería de decretos para anular el FLA, por la defensa de la financiación, por la falta de inversiones. Seguro que los veremos, ¿verdad? Creo que no, porque al Gobierno del PSOE le importa un rábano Catalunya", ha afirmado.

"ERROR" DE JUNTS

Romero ha replicado a Castellà que la convocatoria electoral no la podían prever, porque tampoco podían saber de antemano el "error" de Junts al votar 'no' a los decretos de vivienda.

"No podíamos prever que ustedes se pondrían en el lado malo de la historia, con PP y Vox, votando en contra de la gente y de la vivienda", ha expresado.