Romero entrega a Rull los Presupuestos y celebra tener "todos los apoyos imprescindibles"

El presidente del Parlament, Josep Rull, y la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregado este viernes al presidente del Parlament, Josep Rull, el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2026, aprobado este viernes en un Consell Executiu extraordinario, y ha celebrado que cuente con "todos los apoyos imprescindibles" para su aprobación en el pleno.

Lo ha dicho en el acto de entrega del proyecto a la Cámara, que inicia formalmente la tramitación del proyecto de ley, tres meses después de que lo hiciera también en febrero, cuando el Govern aprobó las cuentas sin el apoyo de ERC, y las tuvo que retirar posteriormente.

Romero ha señalado que "el país necesita Presupuestos", y que Catalunya puede contar con ellos gracias al apoyo de su grupo, PSC-Units, de ERC y de los Comuns.

Ha afirmado que es la ley más importante que aprueba el Parlament durante el año porque es la que "fija las prioridades del Govern, es el negro sobre blanco de las políticas que quiere tirar hacia adelante para afrontar los retos y oportunidades".

50.000 MILLONES

Romero ha avanzado que las nuevas cuentas públicas prevén una inversión de casi 50.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto a las últimas cuentas aprobadas en tiempo y forma, las de 2023, y más de un 10% respecto al gasto de la Generalitat de 2025.

"La economía va bien, y esto se nota en este aumento de los recursos para hacer políticas públicas de la sanidad, de la educación o de los derechos sociales, y creo que es relevante esta cifra", ha valorado.

También ha dicho que se habilitan 4.600 millones de euros para los compromisos que han alcanzado con ERC y los Comuns más allá de 2026, hasta 2030, que se suman a los 4.100 millones que ya se contemplaban del capítulo de inversiones.

JOSEP RULL

Por su parte, Rull ha sostenido que, a pesar de que sea la segunda vez que el Govern lleva los Presupuestos de 2026 a la Cámara, "merecía la pena mantener la liturgia" y el acto solemne de recepción e inicio de los trámites parlamentarios.

Ha coincidido con Romero en que es uno de los proyectos de ley más importantes que tramita el Parlament, y que por ello "tiene preferencia respecto a otros trabajos parlamentarios", puesto que la actividad de la Cámara estará centrada mayoritariamente, ha dicho, en desarrollar los trámites hasta su eventual aprobación en julio.

Ha destacado que esta norma tiene trascendencia en la vida de los ciudadanos porque define qué recursos se destinan a qué ámbitos: "Recursos que desgraciadamente siguen siendo limitados. Todo el debate en torno a la financiación de Catalunya es un debate absolutamente relevante, trascendente", ha añadido.