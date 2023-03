Romero (Factorial) afirma que es posible "crear startups unicornio potentes" desde Barcelona

La periodista de TechCrunch Anna Heim y el cofundador y ceo de Factorial, Jordi Romero, en la sesión '(G)local Heroes: Tales of riding through megarounds' de Banco de Sabadell, dentro de la feria 4YFN del MWC

La periodista de TechCrunch Anna Heim y el cofundador y ceo de Factorial, Jordi Romero, en la sesión '(G)local Heroes: Tales of riding through megarounds' de Banco de Sabadell, dentro de la feria 4YFN del MWC - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cofundador y ceo de Factorial, Jordi Romero, ha afirmado este miércoles que "es posible crear startups unicornio potentes desde Barcelona, ya no hace falta irse a Estados Unidos".

Lo ha dicho en la sesión '(G)local Heroes: Tales of riding through megarounds' de Banco de Sabadell, dentro de la feria 'Four Years From Now' (4YFN) que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2023 (MWC).

Ha recomendado a las stratups tener modelos a seguir y "conocer verdaderamente su negocio y sus métricas" antes de entrar en una mega ronda de financiación.

Según él, estas mega rondas son una "arma muy poderosa para capitalizar agresivamente la compañía", por lo que ha alertado textualmente de que se debe estar muy seguro de qué se hará con este dinero para no perjudicar el negocio.

Ha asegurado que la mejor forma de hacer crecer una empresa es gastando dinero, pero que para ello "se tiene que calcular muy bien el riesgo que se quiere tomar", ya que, según él, el tiempo va en contra del ajuste de riesgo.

La stratup unicornio Factorial, fundada en 2016, ofrece un software que aúna las diferentes plataformas necesarias para gestionar los recursos humanos de las pymes.