Romero sobre el modelo de financiación: "Catalunya gana más de lo que pensábamos"

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, se ha referido al nuevo modelo de financiación pactado con el Gobierno: "Catalunya gana más de lo que pensábamos", ha asegurado.

En una entrevista para 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este sábado ha dicho que hubieran estado satisfechos con una aportación del Estado de 17.000 o 18.000 millones de euros pero, afirma, han acabado siendo 21.000 millones: "No me esperaba esos 4.700 millones que nos corresponden", ha añadido.

"Son más recursos para corregir los desequilibrios entre comunidades y compensar a las que estamos infrafinanciadas, como Catalunya, Comunidad Valenciana o Murcia", ha defendido.

Así, ha defendido que este modelo es "más transparente, más sencillo y más flexible" y, según ella, deja de basarse en el gasto para pasar a basarse en el ingreso.

"A partir de una cesta de tributos, se calculará el porcentaje de ingresos que nos quedaremos para nuestras competencias. El modelo es más adulto. Hay corresponsabilidad", ha explicado.

Ha afirmado que esta es una oportunidad que se debe aprovechar para, a su parecer, dar esperanza a la gente: "Catalunya tiene que ganar de vez en cuando", ha sentenciado.

PRESUPUESTOS

Preguntada por la aprobación de Presupuestos en Catalunya ha asegurado que el Govern tiene "el trabajo hecho" y ha agradecido a los Comuns la generosidad y responsabilidad, textualmente, por abrirse a negociar las cuentas.

También se ha referido a la situación con ERC: "Esperamos cumplir con aquello que tenemos pendiente para seguir con la negociación. Es muy importante tener presupuestos. Hemos estado prorrogando los créditos de 2023, sin suplementos, y tenemos problemas de tesorería", ha dicho.

INFRAESTRUCTURAS

También se ha referido a las infraestructuras que, ha dicho, son el "gran reto" por lo que, en la próxima década, según ella, se aumentarán las inversiones y ha llamado a avanzar en ámbitos como la educación inclusiva y la atención a la dependencia porque los servicios públicos, en sus palabras, están en tensión.

Por otra parte, ha mencionado las que considera "fortalezas" de la economía catalana como, afirma, la industria agroalimentaria y el sector forestal.