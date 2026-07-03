Romero no descarta plantear nuevos Presupuestos para 2027: "Renunciar, no se puede renunciar"

La consellera de Economía de Catalunya, Alícia Romero, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, no ha descartado plantear la negociación para unos nuevos Presupuestos de cara al próximo año, al considerar que la obligación de un gobierno es presentar cuentas de forma anual: "Renunciar, no se puede renunciar".

"Obviamente después debes encontrar las alianzas para poderlos aprobar, lo intentamos en 2025 y no lo conseguimos. Este año sí, veremos el próximo, pero la responsabilidad de un gobierno es como mínimo planteárselo", ha afirmado en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' este viernes, un día después de que el Govern lograra aprobar las primeras cuentas de la legislatura de Salvador Illa con el apoyo de ERC y los Comuns.

Romero ha explicado que el siguiente paso es ejecutar el máximo por encima del 80 o 90% de los Presupuestos: "Estamos acelerando la máquina, intentando poner todas las energías para ejecutar, invertir y gastar bien".

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

Al preguntársele por una eventual reducción de impuestos, la consellera ha dicho que de momento el Govern no se plantea esta opción, si bien ha abierto la puerta a estudiar una revisión de la fiscalidad para determinadas empresas.

Sobre esto, ha recordado la modificación que se llevó a cabo para los tramos hasta los 33.000 euros anuales que ya se ha visto reflejada en la campaña de la renta de este curso y de la que se han beneficiado el 64% de los ciudadanos.

"Quiero recordar que los recursos que dedicamos a las políticas públicas vienen de los impuestos, y por tanto esta reducción masiva que dicen algunos grupos parlamentarios tendría que venir acompañada de recortes", ha advertido Romero.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Respecto al nuevo modelo de financiación para Catalunya, Romero ha situado a finales de julio la celebración de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobarlo y ha emplazado a Junts a dejar iniciar la tramitación y a aportar todo lo que consideren para mejorar el modelo.

"Creo que no podemos renunciar a 4.700 millones de euros a un modelo mucho mejor del que teníamos. Espero que todos aportemos responsabilidad, dejemos que se inicie la tramitación y, por lo tanto, veremos si después se puede aprobar", ha concluido la consellera.