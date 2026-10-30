Ros (UGT) asegura que la huelga del 11N es "en contra del conjunto de partidos políticos"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, este viernes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que la huelga general del 11N es una movilización que va "en contra del conjunto de partidos políticos" y ha defendido que debe servir para que las mayorías políticas que salgan de las elecciones generales legislen en las cuestiones de los salarios, la vivienda y el incremento del coste de vida.

Lo ha dicho en declaraciones a medios de comunicación este viernes en Barcelona durante la presentación de un análisis del sindicato de la evolución de los salarios, los precios y la vivienda en la última década, en la que ha valorado que percibe un "ambiente de huelga" similar al de las huelgas generales posteriores a la crisis económica de 2008.

Ha reivindicado que la convocatoria no tiene el objetivo de hacerle la campaña electoral a ningún partido y que todas las partes tienen su responsabilidad, y ha asegurado que el Gobierno no ha hecho "suficiente" durante el mandato y que no es una excusa no contar con una mayoría.

También ha recordado que el convenio de negociación colectiva a nivel estatal está "encallado" desde 2025, por lo que también es una movilización en contra de las patronales por no tener voluntad de negociar, y les ha pedido no discutir sobre la legalidad de la huelga.

29N Respecto a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Ros ha defendido que es un "buen momento" convocarlas antes de unas elecciones para influir en la campaña electoral y en el voto de los partidos políticos en cuestiones sociales.

Ha explicado que, entre 2015 y 2025, los salarios han aumentado un 30%, un alza que ha calificado de importante, pero ha recordado que en el mismo periodo el precio del alquiler ha aumentado el doble, un 60%, y el de la compraventa de vivienda el triple, un 96%.

Por ello, ha dicho que es "una huelga para las personas y para la vida", y ha reivindicado que debe servir para que, dentro de la libertad de voto, el resultado del 29N permita legislar a favor del incremento de los salarios y las pensiones y del control del precio de los alimentos y bienes de primera necesidad.

JUNTS

Ros ha recordado que, en la votación de los reales decretos de vivienda presentados por el Gobierno en octubre, el bloque de derechas votó en direcciones diferentes, la del PNV y Coalición Canaria y la de PP y Vox, y ha reprochado a Junts que escogiera "los peores compañeros de viaje".

Ha afirmado que antes de estos decretos ya habían frenado otros textos, como la reducción de la jornada laboral, y aunque considera que la posición de Junts no exculpa al Gobierno, si en esta legislatura no se han conseguido más avances es porque en algunas ocasiones el partido se ha alineado con las posiciones de PP y Vox.