Ros (UGT): Se puede negociar con Junts "con qué gradualidad" se implanta la reducción laboral

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmado que se puede negociar con Junts "con qué gradualidad" se implanta la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales tras el anuncio de este lunes de la formación en que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno.

"A mí lo que me llega es que es con la voluntad de negociar. Por tanto, nosotros ahora lo que estamos pidiendo es la aceptación a trámite y que después en el período de enmiendas podamos negociar con qué gradualidad se implanta la reducción de la jornada de trabajo. Yo espero que la enmienda a la totalidad de Junts se convierta en enmiendas en el proceso parlamentario", ha dicho en una entrevista de este lunes en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Preguntado por si con el anuncio del presidente del Gobierno de llevar a cabo una consulta pública en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell se está más cerca de no producirse, ha expresado que la OPA "no está tan cerca" y que hay posibilidades que no se lleve a cabo, en sus palabras.