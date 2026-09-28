Rosa Jorba, primera mujer del Estado nombrada miembro de honor del American College of Surgeons

Jorba durante el reconocimiento. - CONSELLERIA DE SALUD

TARRAGONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora clínica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Joan XXIII de Tarragona, Rosa Maria Jorba, ha sido nombrada miembro de honor del American College of Surgeons (ACS), convirtiéndose en la novena persona y la primera mujer del Estado en recibir esta distinción.

Jorba recibió el pasado sábado el reconocimiento en Washington D.C. (Estados Unidos) junto a 7 cirujanos más, seleccionados "por su trayectoria, su liderazgo y su reputación internacional", informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este lunes.

La ACS presenta a Jorba como una cirujana especializada en aparato digestivo, una "académica de prestigio" y una líder en el ámbito quirúrgico.

Jorba ha asegurado que el reconocimiento le hace "muchísima ilusión" y entiende que distingue todo el trabajo hecho a lo largo de los años.

"Me hace sentir especialmente orgullosa poder llevar el nombre del Hospital Joan XXIII y de Tarragona hasta el American College of Surgeons. Un poco de Tarragona hoy también está aquí", ha añadido.