Rosalía actúa por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona

La artista Rosalía actúa por sorpresa en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La artista Rosalía ha aparecido por sorpresa la noche de este jueves en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi para interpretar 'La perla', uno de los temas de su disco 'Lux'.
Sin estar anunciada, se ha llevado la mayor ovación de la noche hasta el momento cuando ha aparecido su nombre en pantalla, y ha interpretado el tema acompañada por cinco músicos.
Se ha dirigido al público en catalán: "Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos".