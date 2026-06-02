Rueda reclama elecciones generales y abrir una nueva etapa: "Esto debe acabarse cuanto antes"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión 'España, territorio y liderazgo: La visión de los presidentes autonómicos', en la 41 Reunió Cercle d'Economia, e - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado convocar elecciones generales y abrir una nueva etapa en la que se aborden los asuntos que, según él, llevan demasiado tiempo aplazándose: "Esto debe acabarse cuanto antes", ha señalado.

Lo ha dicho este martes durante su participación en la 41 Reunió Cercle d'Economia junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, donde ha defendido que un cambio de Gobierno "podría solucionar" muchos de los problemas actuales.

"¿Alguien tiene cabeza en el Gobierno, ahora mismo, para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo?", se ha preguntado el presidente de la Xunta, que ha advertido de que en estos momentos, el Ejecutivo central no va a aportar muchas soluciones a parte de seguir mareando perdices hasta el día que convoque elecciones.

DESCENTRALIZACIÓN

Por otro lado, Rueda ha defendido el sistema español de descentralización autonómica, que ha aportado ventajas "enormes e indiscutibles" para el progreso de la nación, por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos.

"Todas las voces que dicen que hay demasiada descentralización y que hay que parar y replanteárselo, absolutamente en contra", ha sostenido el presidente de la Xunta, que ha defendido que el avance del Estado es el de sus CCAA.