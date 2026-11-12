Rufián acusa a Junts de ser "colaboracionista de Abascal" por no posicionarse contra PP y Vox

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y el líder del partido, Oriol Junqueras. - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts de ser "colaboracionista de Abascal" al decir que ellos son los del medio y no posicionarse en contra de PP y Vox, y ha subrayado que él quiere un PSOE sometido a las izquierdas soberanistas y a partidos como ERC, Bildu, Compromís, BNG, Podemos y también Frente Amplio.

Así se ha pronunciado este jueves en el acto de inicio de la campaña electoral, que los republicanos han arrancado en Tarragona, y en el que también ha participado el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany; el candidato de ERC al Senado Francesc-Marc Àlvaro, y la candidata al Congreso por Tarragona, Norma Pujol.

Rufián ha sostenido que mucha gente piensa que le tiene manía a la derecha catalana, algo que ha negado, y ha añadido que si algún día Catalunya desea ser libre deberá serlo con la participación de esta derecha: "Pero yo quiero una derecha liberal, conservadora, normal", ha dicho.

"DERECHA SALVAJE"

El candidato republicano ha asegurado que en Catalunya hay "una derecha salvaje, que mira a Orriols y a Ayuso, votando con PP y con Vox contra la clase trabajadora catalana, mientras lleva aquí una 'estelada', igual que aquellos que llevan la rojigualda".

Rufián ha pedido a Junts que vuelva a la cordura, al 'seny', y ha llamado a sus votantes a votar a ERC: "Aquí estamos nosotros para representarles", tras lo que ha reprochado a Junts tener la palabra Catalunya siempre en la boca pero votar contra los intereses de los catalanes en el Congreso.

También ha acusado a los de Míriam Nogueras de tener un relato tóxico y fantasioso en temas como las infraestructuras, "que viene a decir que si le pones a un vagón de Rodalies una 'estelada' y un conductor 'indepe' ya funciona y llega a la hora", en alusión a las críticas de Junts al traspaso de Rodalies acordado entre ERC y el PSOE.

CATALUNYA DIVERSA

Rufián ha defendido que ERC se presente con Podemos, ya que considera que un partido no es una tribu y debe representar a una Catalunya diversa: "¿Por qué no podemos representar a todo el mundo, a todos los que compartan valores como la justicia social, la democracia, la libertad y el antifascismo?", ha preguntado.

El candidato republicano ha defendido que no hay una manera correcta de ser catalán, y ha añadido que en ERC abrazan a todo el mundo: "Ojalá, algún día también, vengan los Comuns, ojalá. No repartimos carnets de pureza nosotros".

Ante un auditorio de unas 700 personas, el candidato republicano ha recordado un discurso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de 1999 en Nou Barris en el que afirmaba, en castellano: "Estamos cerca de ser la Catalunya de los 6 millones, me enorgullezco de porque este país es diverso y así tiene que ser".

También le ha dicho al público que el PSC no merece sus votos y que a los socialistas hay que presionarles, y les ha preguntado: "¿Vosotros le daríais las llaves de vuestra casa a Jordi Hereu?", tras lo que les ha preguntado si se las dejarían a él y a toda la gente de su candidatura, a lo que el público ha respondido afirmativamente entre aplausos.