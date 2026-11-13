Rufián desea el más absoluto ostracismo político a Junts: "Recibo vuestro odio con honor"

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Es su primer acto conjunto de precampaña para las elecciones generales del 29 de no - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha deseado a Junts el más absoluto ostracismo político, y ha lamentado los insultos de los de Míriam Nogueras contra él: "Recibo vuestro odio con honor".

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, Rufián ha asegurado que en las últimas 24 horas Junts le ha llamado "maltratador, traidor, analfabeto e inútil", y ha criticado que no se haya escrito ningún artículo periodístico sobre esto.

"En cambio, si yo digo la puta verdad, que es que se venden al mejor postor y que votan con PP y Vox contra Catalunya, se monta un pollo siempre", ha sostenido el candidato republicano.

Rufián ha acusado a Junts de votar en contra de los catalanes y de "vender mercancía tóxica y lesiva sin vergüenza alguna durante años".

"Yo a la derecha catalana y a sus satélites mediáticos solo les deseo el más absoluto ostracismo político", ha subrayado, tras lo que les ha animado a seguir criticándole.