Rufián (ERC) rechaza los disturbios en Barcelona y avisa que "beneficia" a la extrema derecha

El cabeza de lista de ERC para las generales, Gabriel Rufián, junto a la periodista Àngels Barceló - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha rechazado las imágenes de violencia en los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona, y ha apuntado a las fuerzas de extrema derecha: "Hay que saber exactamente qué ha pasado y, si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que esté la extrema derecha detrás", ha asegurado.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la presentación de su libro 'Cómo ganar a los fachas' (Now Boooks) en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona este domingo, un acto conducido por la periodista Àngels Barceló.

Rufián ha reivindicado que no hay ninguna idea en política que merezca ser defendida con violencia y ha advertido de que hay estados que, dice, se están especializando en desestabilizar: "Huele a operación de Estado desde aquí", ha expresado.

"Creo que hay gente como, pues ya se ha visto, fuera que quiere cargarse cualquier posibilidad de gobiernos progresistas, en este caso en el Estado o en Catalunya", ha explicitado.

Ha sostenido que el orden y la seguridad son conceptos que tienen que ser defendidos por la izquierda y ha llamado "malditos" a quienes, considera, aprovechan la frustración de la juventud.

Durante el acto de presentación de su libro ha sido preguntado por este mismo asunto, y ha asegurado que la gente que roba comercios son "ladrones" y no activistas.

SER PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El candidato republicano ha hablado durante la presentación de sus aspiraciones de futuro y ha asegurado que le gustaría ser presidente de la Generalitat después de que lo sea el presidente de ERC, Oriol Junqueras: "Yo quiero que Junqueras sea presidente de mi país", ha enfatizado.

También ha señalado que quiere que la candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, sea elegida alcaldesa y ha insistido, tal y como hizo este sábado en el primer acto conjunto de precampaña con la candidata de Podemos, Irene Montero, en que "no hay una manera correcta de ser catalanes".

Ha remarcado, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, que pensar que un Gobierno de PP y Vox no afectaría a Catalunya es una "negligencia".

UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Preguntado por la unidad de los partidos de izquierda ha destacado que él quiere que a todos los partidos de este espacio les vaya bien: "Esto iba de someter al PSOE", ha dicho.

Ha asegurado que al PSOE "ya les va bien" quedar primeros en las elecciones, pero que lo importante es con quién sumarán después de los comicios.

Ha remarcado que su intención no era liderar a la izquierda española y que el objetivo no era "cambiarle el nombre a un partido que ya existía", sino de crear espacios de colaboración entre las izquierdas.

Por otro lado, ha rechazado que el pacto de ERC y Podemos imposibilitara el acuerdo entre el resto de fuerzas de izquierda: "¿Y Más Madrid y Sumar, por qué no?", ha subrayado, a la vez que ha apuntado que él aboga porque nadie renuncie a sus siglas.