Rufián (ERC) reprocha al Gobierno que el embargo de armas a Israel llega "tarde y mal"

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado este lunes al Gobierno central que el embargo de armas a Israel llega "tarde y mal".

Tras el anuncio este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un decreto ley para el embargo de armas a Israel, Rufián ha criticado en declaraciones difundidas por el partido que "Israel ha tenido que matar mucho para que el Gobierno español se mueva".

Ha asegurado que hoy "se demuestra" que por los puertos y aeropuertos españoles han circulado armas hacia Israel pese a que el PSOE durante mucho tiempo lo negó, según él.

Además, también ha criticado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares: "Nosotros lo denunciamos y el señor Albares nos lo negó y nos cayó de todo por decirlo, nos insultaron incluso, y todo por decirlo", ha lamentado.

Ha asegurado que Israel es un problema a nivel internacional y un estado terrorista y genocida, textualmente, y ha calificado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "criminal de guerra que ha asesinado prácticamente a 20.000 niños, 800 de ellos menores de un año".