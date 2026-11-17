La exconsellera de Economía Natàlia Mas, el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y el jurista y expolítico Miquel Roca en un acto de Barcelona Tribuna - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido formar "un Govern de concentración en Catalunya, con ERC evidentemente liderando" si PP y Vox gobiernan en España después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, en la que le ha presentado la exconsellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, y en la que ha asegurado que este posicionamiento político deberá pasar por los órganos de su partido, pero que él pedirá que sea así.

Rufián ha asegurado que esta idea del gobierno de concentración es algo por lo que debería apostar "cualquier demócrata que defienda valores democráticos", y ha señalado que este debate ya se ha planteado en País Vasco.

El candidato republicano también ha avisado de que "pueden volver escenarios de 2017" si llega un Gobierno de PP y Vox, y ha criticado a quienes piensan que esto le iría bien al movimiento independentista, los partidarios del 'cuanto peor, mejor'.

"Me parece muy miserable basar el crecimiento de tu movimiento político en el sufrimiento de la gente. Yo nunca compraré el relato del 'cuanto peor, mejor", ha sostenido Rufián, que ha añadido que este tipo de relato solo lo puede defender gente con la vida muy resuelta.

NO ES UNA ALTERNANCIA POLÍTICA

Ha avisado de que si Vox llega al Gobierno "cerrará medios de comunicación, intentará ilegalizar partidos" e intentará ir contra la inmersión lingüística, las pensiones y el sistema sanitario, y ha insistido en que lo que puede venir no es una alternancia política entre izquierda y derecha.

"No es Aznar en el 96, es Milei", ha advertido Rufián, que ha deseado que la derecha catalana se pusiera del lado de ERC y que hubiera un PSC que entendiese que hay que hacer un discurso diferenciado del PSOE en algunas cosas.

Ha asegurado que ahora se ha producido un cambio de paradigma, y ha señalado que el horizonte de pactos en Catalunya es con el PSC y no con Junts, ya que considera que ahora mismo es "imposible" pactar con la derecha independentista.

Rufián ha afirmado que los de Míriam Nogueras necesitan "un cierto ostracismo, como el castigo de las escuelas, el rincón de pensar un tiempo", por el daño que considera que han hecho a Catalunya con sus votaciones en los últimos años en el Congreso.

PIDE A JUNTS VOLVER A LA "RACIONALIDAD"

"Ojalá Junts tenga un cambio de liderazgos, o no, ahí no me meto, y puedan volver a la racionalidad", ha reclamado Rufián, que ha reivindicado la Convergència del 'pujolisme', que apostaba por la integración y por eslóganes, como 'Catalán es quien vive y trabaja en Catalunya'.

El candidato republicano ha defendido el acuerdo de ERC y Podemos, aunque ha asegurado que está en desacuerdo con ellos en cosas como la delegación de competencias de inmigración a Catalunya, pero ha celebrado que hayan renunciado a presentarse en Catalunya: "Hemos optimizado la oferta electoral".

Sobre el fracaso de las negociaciones con las izquierdas, Rufián ha asegurado que la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, y él lo intentaron hasta el final: "No tengo ninguna mala palabra con Colau y nos encontramos con un muro, ojalá este muro un día cambiase. Jo me esforzaré mucho".

DEFLACTAR EL IRPF

Preguntado por si sería partidario de deflactar el IRPF como ha hecho el PNV en el País Vasco, el candidato republicano ha afirmado que estaría de acuerdo en hacerlo "para según qué momentos", y ha añadido que el PNV sabe que legisla para todo su pueblo y considera que hay momentos históricos en que tienen sentido este tipo de medidas.

En la presentación del candidato, Natàlia Mas ha destacado su capacidad de conectar con la gente y llegar al público más joven, y ha reivindicado la idea de Rufián de "militar en la utilidad" y hacer política útil.

"Valoro mucho su insistencia en un PSOE exigido", ha destacado la exconsellera, que ha alertado de que en estas elecciones hay riesgo de que la indiferencia o el cansancio de la gente haga que baje la participación, y ha deseado que la gente se active y vaya a votar.