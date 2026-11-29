1138322.1.260.149.20261129123021 El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ejerce su derecho a voto para las elecciones generales, en la escuela Mercé Rodoreda, a 29 de noviembre de 2026, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España) - KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado a votar masivamente con conciencia y memoria, y ha pedido respetar la democracia y condenar todo atisbo de ponerla en duda: "Pase lo que pase esta noche será un resultado evidentemente limpio".

"Me hace gracia escuchar a Feijóo hablando de memoria, porque seguramente tenemos una memoria diferente. Yo apelo a la mía y a la de mucha gente", ha declarado antes de votar este domingo en la escuela Mercè Rodoreda de Badalona (Barcelona), donde ha agradecido la labor de los apoderados y también de los periodistas.

Ha sostenido que la frase de que hay mucho en juego en estas elecciones "habitualmente es mentira, pero en esta ocasión es absolutamente cierto", y ha detallado dos posibles escenarios tras los comicios: el de confrontación o el de hacer presión como hasta ahora, en alusión a una victoria de PP y Vox o una reedición del Gobierno socialista.