Rufián reprocha a Nogueras votar "8 veces con PP y Vox contra el derecho a la vivienda"

Rufián durante un acto de precampaña - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado a la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, que es difícil aprobar leyes en el Congreso cuando Junts ha votado "8 veces con PP y Vox contra el derecho a la vivienda" durante la legislatura.

Así se ha pronunciado este viernes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en respuesta a las palabras de Nogueras, que le instaba a explicar qué leyes ha logrado aprobar en el Congreso: "No ha aprobado ni una sola ley".

"Por favor, volved a la cordura", ha reclamado Rufián después de que Nogueras también haya dicho que el PP ganó las elecciones en 2023 pero no gobernó por los votos de Junts.