Rufián reprocha a Nogueras votar "8 veces con PP y Vox contra el derecho a la vivienda"

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Rufián durante un acto de precampaña
Rufián durante un acto de precampaña - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 15:37
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BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado a la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, que es difícil aprobar leyes en el Congreso cuando Junts ha votado "8 veces con PP y Vox contra el derecho a la vivienda" durante la legislatura.

Así se ha pronunciado este viernes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en respuesta a las palabras de Nogueras, que le instaba a explicar qué leyes ha logrado aprobar en el Congreso: "No ha aprobado ni una sola ley".

"Por favor, volved a la cordura", ha reclamado Rufián después de que Nogueras también haya dicho que el PP ganó las elecciones en 2023 pero no gobernó por los votos de Junts.

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