Ruiz (Mango) descarta comprar: "Tenemos mucho recorrido en muchos mercados y muchas categorías"

Archivo - El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, en una imagen de archivo - MANGO - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha descartado que la empresa realice compras para crecer: "Tenemos mucho recorrido en muchos mercados y muchas categorías".

Lo ha dicho este jueves en un encuentro organizado por el Círculo Ecuestre en el que ha añadido que "uno compra cuando ya no sabe cómo desarrollar su negocio", y ha dicho que Mango tiene proyectos suficientes.

"¿Para qué vamos a comprar algo si lo que estamos haciendo tiene mucho recorrido?", ha preguntado, en referencia al potencial crecimiento de sus líneas de negocio.

Asimismo, Ruiz ha reiterado la negativa de salir a bolsa: "Tengo muchos colegas que son consejeros delegados. No hablan ni de cliente, ni de visión a medio plazo; lo único de lo que hablan es 'tengo este trimestre, tengo que estudiar, vienen los analistas, qué les voy a contar, mi bonus del último trimestre', pues no me interesa".

Ha explicado que sus intereses son la visión a largo plazo de la empresa y el "arraigo a Barcelona y a Catalunya", además de pensar en el crecimiento que tiene la empresa en el mercado.

PROYECTOS INDUSTRIALES CATALANES

Preguntado por la pérdida de proyectos industriales que ha habido en Catalunya en los últimos años, Ruiz ha explicado que "es un poco responsabilidad de todos apoyar y dar confianza a los proyectos" que hay.

Ha añadido que cuando la gestión de las empresas familiares pasa a generaciones "con muchas personas involucradas" se complica, y ha señalado que es una pena que Catalunya esté perdiendo fuerza industrial.

En este sentido, el consejero delegado ha afirmado que uno de los puntos que complica la evolución de las empresas familiares es la burocracia.

Además, ha apuntado que se debe pensar si Barcelona y Catalunya cuentan con las infraestructuras necesarias para los próximos 20 o 30 años, ya que si no se hace bien, puede dificultar la atracción de inversiones y talento.

SECTOR

Ruiz ha explicado que el sector de la moda "ha producido cierta deflación de precios en general" y que el gasto en moda se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ha sumado a este punto la "invasión muy importante de empresas que hacen ropa muy barata", y ha puesto como ejemplo a una empresa china que ha pasado de facturar 5.000 millones a facturar 40.000 millones en un plazo de cinco o seis años.

En respuesta a esto, Mango ha hecho "una propuesta de valor diferencial" hablando de moda y de calidad.