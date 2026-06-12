Ruiz-Tagle (Iberdrola) aboga por las nuclares y "visión a largo plazo" en el desarrollo energético

El ceo de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, durante una conversación con el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy - CEC - MARC FONT

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha abogado por mantener la energía nuclear y ha subrayado que el desarrollo energético e industrial requiere "seguridad, visión a largo plazo, regulación estable y predictibilidad", factores que, en su opinión, son clave para sostener la competitividad de la economía española.

Lo ha dicho este jueves durante una conversación con el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy, donde ha defendido que la nuclear debe seguir desempeñando un papel como tecnología de base para garantizar la estabilidad y seguridad del suministro, informa la entidad este viernes en un comunicado.

"No podemos vivir con decisiones a tres años vista, necesitamos pensar en horizontes de 20 años", ha afirmado, en referencia al calendario previsto de cierres de las centrales nucleares en España.

Asimismo, Ruiz-Tagle ha posicionado España como polo industrial gracias a su mix energético competitivo: "Si una empresa tiene que instalar una nueva planta, la península ibérica estará entre sus primeras opciones".

Además, ha mostrado su preocupación por la fiscalidad aplicada a la electricidad y ha defendido la necesidad de repensar el marco fiscal dado el impacto de la energía en la inflación, ya que "reducir y simplificar esta carga fiscal es clave para abaratar costes, atraer inversión y facilitar una transición energética más eficiente".