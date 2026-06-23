Rull llama a rebelarse ante los intentos de minorización del catalán y de extinguir la "nación"

El presidente del Parlament, Josep Rull, recibe la Flama del Canigó de manos de un grupo de niños de Corbera de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha llamado este martes a rebelarse ante los intentos que considera que hay de minorización de la lengua catalana y de extinguir la "nación".

"La actuación activa de poderes públicos en contra de la unidad de la lengua no pasa lo que pasa por azar. Pasa lo que pasa, lamentablemente, porque hay una voluntad clara de extinguir aquello que somos. Rebelémonos ante estos intentos de minorización", ha reclamado en el acto de la llegada un año más de la Flama del Canigó al Parlament.

Pese a resaltar que sigue habiendo personas, entidades e instituciones comprometidas a revertir esta tendencia, ha alertado que se viven tiempos inciertos, a su juicio, en relación a la lengua por la caída de su uso social, la judicialización, la inmersión y "por la actuación activa de los poderes públicos en contra de la lengua y su unidad".

Según Rull, el pueblo catalán siempre ha demostrado su resistencia y resiliencia ante momentos que no han sido fáciles, por lo que ha pedido no caer en el desánimo "porque ni el absolutismo ni la dictadura han podido acabar con la nación".

Así, ha emplazado a amar la lengua, la cultura y la identidad catalana, características que hacen a los catalanes ser "nación", como acto de amor a los que les han precedido y de responsabilidad para futuras generaciones.

También ha apelado a actuar con generosidad para hacer partícipe de este legado a las personas recién llegadas así como a seguir reivindicando el concepto 'Països Catalans': "Si pensamos que lo que pasa en el País Valencià, en las Illes, en la Franja o en la Catalunya Nord no nos interpela, nos iremos empequeñeciendo y debilitando".

En su opinión, la llegada de la Flama del Canigó al Parlament actualiza el compromiso de los catalanes "con la nación y la lengua" horas antes de celebrar la verbena de Sant Joan, una jornada que considera que es compartida con el resto de territorios de habla catalana.

"Es un día para reivindicar la hermandad, solidaridad y concordia entre todos nuestros territorios. Es, precisamente, en esta fecha cuando reafirmamos la unidad de la lengua y el bagaje cultural e histórico que nos une, más allá de divisiones o fronteras administrativas", ha sostenido.

ANTICH (ÒMNIUM)

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que también ha participado en el acto y que ha asegurado que la Flama es un símbolo de todo lo que une a los catalanes, con la lengua "como columna vertebral de la nación entera".

Tras coincidir con Rull que la lengua ha vivido épocas muy complicadas en todos los territorios de habla catalana, ha recalcado que vivirá "rica y plena por la perseverancia de todo un pueblo".

"Los ataques del poder judicial contra la lengua y la escuela catalana, y los ataques de algunos gobiernos hostiles no hacen más que espolearnos para hablar, leer y enseñar más catalán", ha avisado Antich, que ha erigido la Flama como un símbolo de unión y de rebeldía del pueblo catalán que, a su juicio, no se dejó tumbar durante el franquismo ni separar por las fronteras.

Tras ello, Ramon Torra, miembro de Tradicat (asociación por las tradiciones catalanas) ha leído el mensaje de la Flama de este año al ser uno de las personas que 60 años atrás cruzó "por primera vez el paso fronterizo del Col d'Ares, convirtiéndose en un símbolo potente de unión entre la Catalunya del norte y el Principat".

Esto, ha añadido, ha perdurado hasta la actualidad "como expresión viva de la lengua, la cultura y la identidad" catalanas, un legado que ha llamado a transmitir a los jóvenes para que garanticen el futuro y a favorecer la participación en todo ello de los recién llegados.

LA FLAMA EN EL PARLAMENT

Rull ha recibido la Flama del Canigó de manos de un grupo de niños de Corbera de Llobregat (Barcelona), que la han llevado hasta la Cámara catalana.

Una vez ha terminado el acto, la Flama se ha trasladado al frente de la puerta principal del Parlament, donde Rull ha encendido la antorcha y los quinqués que repartirán el fuego por toda Catalunya, y ha habido un baile de 'gegants' y 'bastoners'.

Desde 1980, el Parlament recibe la Flama del Canigó, símbolo "de la hermandad dels Països Catalans que la noche de San Juan enciende las hogueras de todo el país".