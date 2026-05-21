La Sagrada Familia reunirá a 8.000 personas en la misa y bendición de la torre de Jesucristo

Archivo - Vista de la Basílica de la Sagrada Familia. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 8.000 personas podrán seguir la misa oficiada por el papa León XIV y la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia desde el interior y el exterior de la basílica el miércoles 10 de junio, un acto al que asistirán autoridades religiosas, políticas y sociedad civil y para el que 4.200 serán invitaciones a través de las parroquias.

Lo ha explicado este jueves el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, en una rueda de prensa junto al arquitecto director, Jordi Faulí, en el espacio entre los arcos del crucero y la base de la Torre de Jesucristo del templo expiatorio.

En estos dos espacios habilitados habrá 4.000 personas en cada uno de ellos, con una "participación activa" de la ciudadanía: la Sagrada Familia ha repartido 1.200 invitaciones en las parroquias de Barcelona para asistir en el interior y 3.000 para el espacio exterior habilitado.

Martínez ha explicado que han confirmado asistencia los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como "numerosos" cardenales y obispos de España y el extranjero, recordando que esos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

Ha dicho que más de 1.600 periodistas han pedido acreditación por los actos del viaje del Papa, y que la Sagrada Familia ha habilitado un centro internacional de prensa cerca, con espacio para 450 personas.