Saiz sobre Ábalos: "No se puede dar más credibilidad a las personas imputadas que a la verdad"

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que "no se puede dar más credibilidad a las personas que están imputadas que a la verdad", en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Lo ha respondido a los periodistas este jueves en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona tras un encuentro con estudiantes, sobre si el PSOE teme que Ábalos explique algo que les perjudique después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido prisión provisional por riesgo de fuga.

"El modo de proceder del PSOE en todo momento es de colaboración con la justicia, contundencia y transparencia", y ha subrayado la posición firme del partido ante cualquier atisbo de corrupción, ha dicho.

La ministra ha asegurado que los socialistas son "conscientes del daño que hace la corrupción al conjunto de la sociedad, de la credibilidad y del trabajo público", y por eso ha destacado el plan de país contra la corrupción.

Fiscalía aprecia en Ábalos riesgo de fuga ya que se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Preguntada por la insistencia de Ábalos respecto a la presunta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Arnaldo Otegi en 2018, Saiz ha contestado que "no se puede dar más credibilidad a una persona que publica libremente lo que quiere en una red social" que a la verdad.