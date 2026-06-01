Saiz sobre un decreto que prorrogue rebajas a luz y gas: "Pronto volveremos a tener otro feedback"

Elma Saiz durante la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas' - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha valorado este lunes las medidas del Gobierno que están conteniendo la inflación y se ha referido a un nuevo decreto que prorrogue las rebajas fiscales a luz y gas: "Pronto también volveremos a tener otro feedback".

Lo ha respondido a los periodistas tras la presentación de un informe en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), al ser preguntada por la petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de un decreto "urgente" que prorrogue estas rebajas.

Saiz ha recordado que hace dos semanas hubo una reunión con los agentes sociales para "poner en valor la buena respuesta que se ha dado y el impacto para paliar los efectos" de la guerra de Irán, y ha defendido la manera de proceder del Gobierno, con políticas públicas tras escuchar y analizar.