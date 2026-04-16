Saiz destaca que el procedimiento para regularizar migrantes se ha hecho con "experiencia y cariño"

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el procedimiento para regularizar migrantes que se ha abierto este jueves desde las 00 horas se ha hecho con "experiencia y cariño"; que el trámite se puede realizar de forma presencial y telemática y que se ha reforzado el personal en la vía presencial.

"Hemos trabajado con muchísimo cariño para que el procedimiento sea ágil y eficaz", y ha explicado que este jueves ya se han presentado solicitudes a lo que considera que es buen ritmo pero que no tiene la cifra exacta de ellas, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha destacado que el Gobierno tiene la experiencia de los afectados por la dana para este tipo de trámites y ha asegurado que las solicitudes que se presenten serán respuestas antes del 30 de junio: El plazo es "suficiente".

ANTECEDENTES PENALES

Preguntada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó este miércoles al Gobierno de regularizar a granel a personas con antecedentes policiales, Saiz ha tildado de "mentira" sus palabras.

"En este proceso no se van a regularizar personas que hayan participado en trata, explotación de personas o violencia contra la mujer", y ha añadido que este procedimiento --que es una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería-- no cambia nada en lo que atañe a los antecedentes penales.

Preguntada por el hecho de que Bruselas haya recomendado el fomento del teletrabajo como medida para ahorrar energía, ha expresado que España viene "con los deberes hechos" en materia energética y que la idea es un borrador cuya respuesta se conocerá la semana que viene.

COGESTIÓN AEROPORTUARIA

Sobre el hecho de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, garantizara este miércoles a ERC en sede parlamentaria la presencia inmediata del Govern en la gobernanza de los aeropuertos catalanes, Saiz ha apelado al diálogo y a trabajar por el sentido común y ha recordado que el Gobierno "cumple" con sus acuerdos.

En cuanto a la cesión del IRPF a Catalunya, ha señalado que es una de las cuestiones que el Gobierno tiene sobre la mesa que es complicada y que requiere "muchísimo más" trabajo.