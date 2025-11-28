Saiz ve la entrada de Ábalos a la cárcel como "una imagen muy desagradable" y que hace daño

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado que la entrada del exministro socialista José Luis Ábalos a la cárcel es "una imagen muy desagradable" y que hace daño y ha reafirmado el compromiso del Gobierno en presentar los presupuestos generales del estado (PGE) pese a tumbarse la senda de déficit en el Congreso.

En una entrevista de este viernes en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press ha afirmado que "a la política se viene a servir, no a servirse", y ha rechazado la idea que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, influenciara en el rescate de Air Europa, tal como sostiene Ábalos.

"Les digo que no todos nos comportamos igual ante un caso de corrupción. Hay quienes miran para otro lado. Hay quienes destruyen ordenadores a martillazos. Hay quienes callan ante el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, como es el 'caso Montoro'", ha dicho, en referencia velada del PP.

Ha rechazado la idea de una convocatoria electoral y ha acusado el PP de tener como único proyecto para España "destruir" al Gobierno.

Saiz ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno en presentar los presupuestos generales del estado (PGE) pese a que PP, Vox y Junts tumbaran este jueves en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los PGE de 2026.

INVESTIDURA DE PÉREZ LLORCA

Preguntada por si con el apoyo de Vox a la investidura del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca, se abre una nueva era de pactos entre ambas formaciones, ha asegurado que "lamentablemente" la era ya estaba abierta.

"Si tus políticas son las de Vox, qué es lo que va a pasar, qué es lo que ya están vaticinando las encuestas, pues que entre el original y la copia, los votantes del PP se inclinarán por votar a Vox. Y eso es un problema para el PP y es un problema para España porque eso está suponiendo que no tengamos una oposición digna", ha asegurado.