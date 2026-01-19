Salazar (Vall d'Hebron) afirma que la dolencia de Illa apunta a una "patología inflamatoria"

Archivo - El Dr. Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron, junto a la Dra. Patricia Pozo, jefe del Servicio de Neurología de Vall d'Hebron - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, centro donde está ingresado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la dolencia del mandatario apunta a una "patología inflamatoria", un diagnóstico que, según él, se podrá asegurar en las próximas horas.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, donde ha señalado que la intención es mantener al mandatario durante este lunes en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del centro hospitalario aunque depende de su evolución: "Lo normal que ocurra es que, si no es hoy, todo irá bien y pueda pasar mañana a planta".

Ha apuntado que, sobre el origen de la dolencia, una de las posibilidades que puede tener más fuerza es que dicha inflamación esté causada por una infección localizada en un sitio de la zona lumbar.

Ha señalado que la dolencia se ha detectado precozmente y ha pedido tranquilidad porque se han descartado patologías "potencialmente" más graves.

Ha incidido en que la evolución de su estado clínico "entra dentro de la normalidad".