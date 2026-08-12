Sales (Junts) acusa al Govern de hacer propaganda: "Ni el eclipse tapará la incompetencia"

La diputada de Junts, Mónica Sales, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado este miércoles al Ejecutivo de Salvador Illa de hacer propaganda respecto al eclipse y ha expresado: "Ni el eclipse tapará la incompetencia del Govern".

Lo ha hecho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press en la que ha adjuntado dos noticias en las que se recogen declaraciones de la Conselleria de Interior diciendo que espera una jornada tranquila respecto a los desplazamientos, y otra noticia respecto a las retenciones que se están produciendo hacia el sur de Catalunya.

"Es lo que querrían y por eso han hecho tanta propaganda", ha sostenido Sales en el mismo mensaje. después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, haya asegurado que el incremento de desplazamientos hacia Terres de l'Ebre (Tarragona) que se produjo el martes era un "buen indicador" de que se habían planificado los viajes hacia las zonas de mejor visibilidad del eclipse.