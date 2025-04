Sales (Junts) critica que Illa no busque consensuar con los grupos una respuesta a los aranceles

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este viernes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no convoque a los grupos parlamentarios para consensuar una "respuesta de país" a los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"En un contexto de incertidumbre, y con un gobierno débil, no entendemos que no convoque a los grupos parlamentarios para consensuar una respuesta de país. La 'normalidad' demuestra que sólo no sale adelante", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Todo ello después de que Illa haya anunciado este mismo viernes que impulsará una "reprogramación" de los recursos presupuestarios del Govern para dar respuesta a los aranceles.