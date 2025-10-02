Sales (Junts) critica suspender el pleno del Parlament y que Illa mantenga su agenda en Roma

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en una rueda de prensa en el Parlament tras suspenderse el pleno por la intercepción de la Global Sumud Flotilla. - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este jueves que el PSC haya pedido suspender el pleno de la Cámara por la intercepción de la Global Sumud Flotilla, pero que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no haya anulado su agenda" en su viaje oficial a Roma.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament, después de que la Junta de Portavoces haya acordado suspender el pleno tras la intercepción de la flotilla, en la que viajaba la presidenta parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo.

"Expresamos nuestra solidaridad con los integrantes de la Global Sumud Flotilla, especialmente con la diputada Pilar Castillejo, a la que desde aquí le enviamos nuestro afecto y, obviamente, también exigimos su liberación inmediata", ha expresado Sales, que ha instado a la Generalitat y al Gobierno a tomar las acciones diplomáticas necesarias.

Ha dicho que Junts no comparte la decisión de suspender el pleno: "No se ha parado ningún pleno por la guerra entre Israel y Palestina, ni por los miles de muertos, y ahora se quiere parar por la intercepción de la Flotilla", y ha criticado que sí se quisiera mantener el pleno para elegir al diputado del PP Juan Milián para sustituir a Lorena Roldán como senador por designación autonómica.

"Por respeto a acciones de desobediencia civil, y sobre todo por respeto al dolor y al sufrimiento de toda la población que sufre esta guerra, sería deseable que no se usara con fines partidistas", y ha reclamado la necesidad de un alto al fuego permanente, que se detenga la matanza de civiles, se liberen los rehenes y se avance hacia la solución de los dos estados, textualmente.