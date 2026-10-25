Sales (Junts) pide la comparecencia de Parlon en el Parlament por los disturbios en Barcelona

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido este domingo la "comparecencia urgente" de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en el Parlament por los disturbios en el centro de Barcelona.

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha asegurado: "Garantizar la seguridad es responsabilidad del presidente (Salvador) Illa y hace tiempo que se le ha escapado de las manos".

Ha considerado que "su mala gestión se multiplica en todos los ámbitos y los catalanes pagan consecuencias cada vez más graves".

Sales ha pedido la comparecencia de Parlon y ha subrayado que el Govern ha reconocido que tenía información previa y debe explicar "qué medidas preventivas adoptó y qué dispositivo policial desplegó para evitar los disturbios".

"Y sobre todo debe explicar qué falló pese a las alertas de hace días sobre esta convocatoria", ha concluido la diputada de Junts.