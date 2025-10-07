Sales (Junts) ve "imposible" que Illa cumpla sus promesas sin Presupuestos y con déficit fiscal

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha dicho que ve "imposible" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cumpla los anuncios y promesas que ha hecho en el Debate de Política General (DPG) sin Presupuestos y con el actual déficit fiscal, que ha cifrado en 22.000 millones de euro.

"Ha prometido trenes, carreteras, hospitales y residencias sin tener Presupuestos, por lo que es política ficción y una nueva muestra de que el relato de Illa no concuerda con la realidad que vivimos. Catalunya hoy no puede ni coger el tren", ha criticado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras acusar al presidente catalán de haber hecho un discurso "triunfalista, alejado de la realidad", de haber tocado fondo en muchos ámbitos y de promover la desnacionalización de Catalunya, ha apuntado que los problemas de los catalanes no se pueden abordar sin hablar del déficit fiscal.

"Y tampoco se pueden abordar sin hablar del ahogo al que nos somete España cada día. Como Alicía de Lewis Carroll, el presidente vive en el país de las maravillas, donde la realidad, a menudo, es un espejismo", ha añadido.

VIVIENDA

Después de que en el Debate de Política General de 2024 prometiera la construcción de 50.000 viviendas, Sales ha criticado que "un año después, no hay ni una sola vivienda disponible", y ha aprovechado para cuestionar que pueda cumplir con el nuevo anuncio de construir 210.000 pisos.

"Este anuncio y otros que ha hecho estamos convencidos de que no los puede hacer mirando a los ojos de los catalanes. Es un discurso para su propia burbuja", ha lamentado Sales, que ha acusado de nuevo a Illa de estar supeditado al Gobierno de Pedro Sánchez.