La salida del Tour en Barcelona cortará el tráfico en el entorno de la Sagrada Família el 2 de julio

Escudé en rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grand Départ del Tour de Francia que acogerá Barcelona los días 2, 4 y 5 de julio obligará a cortar el tráfico el día 2 en el entorno de la Sagrada Família y toda la avenida Gaudí por la presentación de los equipos.

Lo han explicado en declaraciones a la prensa el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé; el coordinador del dispositivo, Xavier Paton, y el intendente mayor de la Guardia Urbana, Jordi Guerrero.

NO SE PODRÁ VISITAR LA BASÍLICA

Han explicado que el día 2 no se podrá visitar la basílica, y que las afectaciones al tráfico empezarán la noche del día 1 en la avenida Gaudí con la colocación de barreras de protección y con cortes de tráfico definitivos a partir de las 14 del día 2.

El acto central ante la Sagrada Família será entre las 18.30 y las 20 del día 2 y la reapertura progresiva será a partir de las 20.30.

La prueba ciclista también comportará afectaciones al tráfico, el transporte público y servicios urbanos los días 4 y 5 en 6 de los 10 distritos de la ciudad, especialmente en el Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí, que concentrarán recorridos y actividades.

CONTRARRELOJ EL DÍA 4

El 4 de julio se celebrará la prueba contrarreloj que atravesará la ciudad desde el Parc del Fòrum hasta Montjuïc, afectando algunos de los principales ejes de circulación: la avenida del Litoral; las calles Bac de Roda, Llull y Josep Pla; la rambla de Guipúscoa; la calle Aragón, el paseo de Gràcia, Mallorca y Lepant.

El recorrido continuará por la calle Tarragona, la plaza de Espanya y la avenida de Maria Cristina hasta llegar a Montjuïc.

Este día los cortes comenzarán a partir de las 12 y el cierre total al tráfico será sobre las 13.30, y se prevé que la normalidad se recupere a partir de las 20.30.

Durante la contrarreloj se cortarán algunas entradas y salidas a la Ronda Litoral, lo que previsiblemente provocará retenciones en esta vía.

SEGUNDA ETAPA EL DÍA 5

El día 5 de julio la capital catalana acogerá la segunda etapa de la prueba, que entrará a la ciudad por la carretera de Collblanc y continuará por Travessera de les Corts y las calles de Sants y Creu Coberta hasta plaza de Espanya.

A partir de ahí, el trazado de la prueba se centrará en Montjuïc, con afectaciones en vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar y la carretera de Montjuïc.

Las restricciones empezarán a las 12, con el cierre completo a las 13.30, y entre las 15.45 y las 17.45 la montaña de Montjuïc quedará "prácticamente aislada", y la circulación de restablecerá a las 18.

Guerrero ha explicado que, durante las pruebas, el tráfico estará cortado totalmente mientras pasen los participantes y que se irá recuperando a medida que avancen en el recorrido.

900 AGENTES DE LA URBANA

Escudé ha afirmado que la salida del Tour en Barcelona es el "gran evento deportivo que acoge la ciudad después de los Juegos Olímpicos" de 1992, y ha recordado que es una competición universal y que genera mucha expectación.

Ha asegurado que la presentación de los equipos será la "mejor de la historia", y ha dicho que será un acto dinámico, divertido y emotivo.

En relación a la seguridad, Guerrero ha concretado que unos 900 agentes de la Urbana participarán en el dispositivo de movilidad y seguridad, con especial atención a regular el tráfico y proteger los espacios con más afluencia.

USO DEL METRO

Guerrero también ha comparado las afectaciones por el Tour con las que se producen por la Media Maratón y la Maratón de Barcelona, que son extensas en terreno pero no en horas, según él.

Para facilitar la movilidad, habrá 50 pasos controlados para que los asistentes puedan cruzar de un lado a otro de la calle, y que estos pasos estarán separados entre ellos a 5 minutos andando.

Han recomendado el uso del Metro para cualquier desplazamiento mientras duren las pruebas, ya que los autobuses también sufrirán afectaciones importantes en sus recorridos.

Paton ha añadido que el suburbano barcelonés aumentará su servicio entre un 30% y 40% durante los 3 días y que los pasos subterráneos de una misma estación también servirán para favorecer el cruce de calles a pie.