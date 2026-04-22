Salou (Tarragona) aprueba la reurbanización del antiguo trazado del ferrocarril

Imagen de una recreación del espacio reurbanizado en Salou (Tarragona) - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprobado este miércoles la modificación del planeamiento urbanístico de Salou (Tarragona) impulsada por el ayuntamiento del municipio y que permitirá reurbanizar 2 kilómetros lineales y 4,96 hectáreas del antiguo trazado del ferrocarril.

La nueva propuesta de ordenación de la zona tiene el objetivo de incrementar el espacio de equipamiento público, viviendas de promoción pública y la mejora de la conexión con el entorno urbano, explica el Govern de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Los terrenos están situados en una vía de ferrocarril en sentido paralelo a la costa, a través del núcleo urbano de Salou, con delimitaciones con el término municipal de Cambrils (Tarragona) al sur, con la autovía C-14 por el norte, con el tejido urbano del frente marítimo de Salou al este y con más tejidos urbanos, que se han desarrollado en las últimas décadas, al oeste.

Las obras serán desarrolladas por el Departamento de Territorio de la Generalitat, y prevén así la creación de un paseo arbolado con zonas verdes, 114 nuevas viviendas, de las cuáles 117 protegidas, comercios y un aparcamiento soterrado.

También incorporan el trazado de una posible línea del tranvía del Camp de Tarragona, que incorporaría los municipios de Salou, Vila-seca, Cambrils y Vinyols i els Arc, aprobado a finales de 2024, aunque este quedaría fuera del ámbito de actuación.