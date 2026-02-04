Salud consolida la biopsia líquida como prueba diagnóstica de precisión en el cáncer de pulmón

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha consolidado la biopsia líquida como prueba diagnóstica en determinados casos de cáncer de pulmón, dentro del modelo de oncología de precisión del sistema público de salud, informa este miércoles en un comunicado.

Desde su implementación, ahora hace un año, cerca de 200 pacientes ya se han beneficiado de esta técnica, que permite analizar el ADN tumoral a partir de una muestra de sangre.

La biopsia líquida es una prueba mínimamente invasiva que facilita el acceso a diagnósticos moleculares de alta complejidad y puede ayudar a orientar el tratamiento en situaciones clínicas concretas.

Actualmente, su aplicación en cáncer de pulmón está indicada exclusivamente en pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico cuando no se dispone de muestra de tejido tumoral y en situaciones con indicación diagnóstica o predictiva de una primera o segunda línea de terapia dirigida.

Una vez completado el primer año de implementación, se inicia ahora una fase de monitorización y evaluación de los resultados, con el objetivo de analizar el impacto real en la práctica clínica y valorar, si es necesario, una posible ampliación de indicaciones clínicas en un futuro, de acuerdo con la evidencia científica disponible.

El Programa de oncología de precisión de Catalunya, impulsado por el Servei Català de la Salut (CatSalut), se puso en marcha en julio de 2021 con el objetivo de garantizar el acceso equitativo de los pacientes oncológicos a pruebas moleculares y mejorar el diagnóstico y abordaje del cáncer dentro del sistema público.

Desde su implantación, el programa ha realizado más de 51.800 determinaciones moleculares, mayoritariamente a partir de muestras de tejido tumoral, incluyendo más de 20.300 estudios en tumores sólidos.