Salut activa un plan de contingencia por el previsible aumento de demanda asistencial por el eclipse

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Insta a usar gafas con filtro solar certificadas, planificar desplazamientos y prevenir el calor

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Salud de la Generalitat ha activado un plan de contigencia ante un previsible aumento de la demanda asistencial relacionada con la exposición al eclipse que tendrá lugar este miércoles, como accidentes de tráfico y lesiones oftalmológicas, y ha recordado la necesidad de adoptar medidas de precaución.

Ha subrayado, en un comunicado, que la exposición directa de los ojos al Sol "puede afectar gravemente y de forma irreversible a la salud visual".

Las radiaciones electromagnéticas y de luz infrarroja y ultravioleta pueden causar lesiones en la retina, que puede sufrir quemaduras o una pérdida parcial de visión sin previo aviso, un efecto perjudicial que se conoce como retinopatía solar y se manifiesta con síntomas como la aparición de manchas en el campo visual, visión borrosa o pérdida de visión, informa en un comunicado.

Además, también se debe tener en cuenta que la retina no tiene receptores de dolor y, por tanto, el hecho de que los ojos no hagan daño cuando se mira el Sol directamente no significa que la radiación no esté produciendo un daño.

En caso de sospecha de haber sufrido una lesión solar a la vista unas horas o días después de la observación, es necesario consultar a un oftalmólogo tan pronto como sea posible.

Salut insta a utilizar siempre métodos de observación seguros y homologados es imprescindible para proteger la salud visual: la mejor opción son las gafas con filtro solar certificadas con la norma ISO 12312-2, que es la que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir las gafas diseñadas para mirar directamente al sol.

Pueden ser de cartón o de otros materiales y conviene que, antes de utilizarlas, se compruebe su buen estado y que no presenten rayaduras ni ningún otro desperfecto.

En los puntos oficiales de observación se distribuirán 150.000 gafas homologadas y es necesario verificar el estado de las gafas con filtro solar antes de utilizarlas.

En caso de disponer de gafas adquiridas con motivo de eclipses anteriores, especialmente los de 2005 o 2015, es recomendable sustituirlas por unas nuevas.

Desde la Agència Catalana del Consum se recuerda a la ciudadanía la importancia de adquirir únicamente gafas diseñadas específicamente para observar eclipses y desconfiar de los productos que sólo muestran afirmaciones genéricas como "aptos para eclipses" o "protección solar total".

También se pueden utilizar métodos de observación indirecta, como los telescopios equipados con filtros solares adecuados o el sencillo método 'pinhole', una caja de cartón con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol sobre una superficie y permite seguir el eclipse sin riesgo alguno para la vista.

Sin embargo, no deben utilizarse gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras.

Los métodos caseros, como las películas de fotografía analógica veladas, las radiografías, los CD o los trozos de vidrio, también pueden poner en riesgo la salud visual y evitar su uso.

Tampoco debe observarse el Sol a través de ningún instrumento óptico, como cámaras fotográficas o prismáticos, si no dispone de un filtro adecuado situado frente al objetivo.

En caso de duda, es recomendable consultar a un profesional especializado en este tipo de aparatos y es necesario extremar las precauciones en el caso de los niños.

Si se utilizan gafas con filtro solar homologado, es necesario vigilar que se haga un uso correcto y que no se mire el Sol por encima o por debajo de las gafas.

REFUERZO DE REGIONES SANITARIAS

Ante el masivo desplazamiento de ciudadanos previsto hacia las comarcas del sur, el Departamento de Salud ha previsto un Plan de Contingencia Sanitaria focalizado en las regiones sanitarias donde el fenómeno del eclipse solar se producirá en su totalidad (RS Lleida, RS Camp de Tarragona y RS Terres de l'Ebre).

De acuerdo con las posibles patologías que se prevé que incrementen la demanda asistencial, especialmente las relacionadas con enfermedades comunes, accidentes de tráfico y problemas oftalmológicos, se reforzarán los dispositivos de atención a los servicios de urgencia durante la noche del 12 de agosto y se ofrecerá la máxima cobertura posible por las mañanas del 13 y 14 de agosto.

En los centros hospitalarios de referencia de cada región sanitaria, se reforzarán los servicios de urgencias con profesionales del ámbito de la medicina, enfermería y traumatología durante el 12 de agosto.

Asimismo, en lo que se refiere a las urgencias oftalmológicas, habrá un médico residente de presencia y se dispondrá de un médico adjunto localizable que, si la situación lo requiere, se desplazará a los centros para prestar atención presencial.

Los días posteriores, el 13 y 14 de agosto, se garantizará la atención urgente de mañanas a través de consultas externas y al mismo tiempo se dispondrá de un servicio de guardia localizable habitual en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, el Hospital Universitario Joan 23, el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, el Hospital Sant Pau y Santa Tecla y el Hospital Sant Pau y Santa Tecla.

En cuanto a los servicios de urgencias de atención primaria, se desplegará un dispositivo de refuerzo integrado por un profesional de medicina y uno de enfermería desde la tarde del 12 de agosto hasta el mediodía del 13 de agosto, con posibilidad de activación posterior en función de las necesidades asistenciales detectadas.

En total, se incrementará la capacidad asistencial de once centros de atención primaria (CAP Torreforta-La Granja, CAP Murallas Salud, CAP Torredembarra, CAP Cornudella del Montsant, CAP Alcover, CAP Les Borges Blanques, CAP La Ràpita, CAP Las Casas de Alcanar, CAP Deltebre, CAP Deltebre centros de urgencias de atención primaria (CUAP Lleida, CUAP Mollerussa, CUAP Sant Pere Reus, CUAP Salou y CUAP Cambrils) y un consultorio local (CL Prades).

A su vez, el Sistema de Emergències Médiques (SEM) constituirá el centro de coordinación operativa con Protección Civil en el 112 de Reus.

Por otra parte, en el resto de regiones sanitarias, se han reforzado las tareas de información, sensibilización y coordinación con los dispositivos asistenciales, Atención Ciudadana y el SEM.

Adicionalmente, la Societat Catalana de Oftalmologia ha puesto a disposición de todos sus miembros un protocolo de atención urgente elaborado conjuntamente con el Departament de Salut.

MOVILIDAD

Dado que el eclipse atraerá a un gran número de personas a los puntos de observación del territorio, se prevé un aumento significativo de la movilidad, especialmente en las comarcas donde el fenómeno será total.

Por este motivo, el Govern ha activado un dispositivo especial para el próximo 12 de agosto en el que insta a planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en caso de viajar en vehículo privado.

Las posibles retenciones, concentración de vehículos y prisas pueden incrementar el riesgo de siniestros de tráfico.

LLUVIA DE ESTRELLAS

Además, la noche del 12 de agosto coincide con el período de actividad máxima de la lluvia de estrellas de los Perseidos, lo que puede representar una oportunidad para permanecer más tiempo en el lugar de observación antes de emprender el regreso y evitar así los momentos de máxima congestión vial.

Aunque el eclipse se producirá entre las 19.30 y las 21.00 horas, tendrá lugar en pleno mes de agosto, por lo que es recomendable buscar zonas con sombra, mantener una adecuada hidratación y proteger la piel de la radiación solar; también conviene prevenir las picaduras de insectos y garrapatas.

Por último, es imprescindible respetar el entorno natural, por lo que es necesario seguir las indicaciones de los Agente Rurals y extremar las precauciones para prevenir el riesgo de incendio.