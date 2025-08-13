Salut y Drets Socials compartirán datos de pacientes para la atención domiciliaria integrada

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Departamentos de Salud y Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat han activado el Protocolo de actuación para la comunicación de datos entre el sistema sanitario público y la red de servicios sociales públicos para la atención domiciliaria integrada.

El objetivo es facilitar la colaboración entre profesionales de los ámbitos sanitario y de servicios sociales para ofrecer "una mejor atención a la ciudadanía", informa el Govern en un comunicado este miércoles.

El documento, vigente desde la semana pasada, busca mejorar "la coordinación, la eficiencia y la calidad" de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, así como la integración instrumental de ambas redes.

Eso permitirá optimizar recursos, establecer protocolos comunes y fomentar la valoración y planificación conjunta de intervenciones.

La atención a personas en situación de complejidad sanitaria y social requiere la intervención "coordinada e integrada" de los profesionales de las redes de salud y servicios sociales.

VALORACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Uno de los puntos "esenciales" radica en la información que se necesita para poder llevar a cabo una valoración multidimensional y, a partir de aquí, poder elaborar un plan de atención único y tomar las decisiones necesarias.

El nuevo protocolo comporta también "una mejora de la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos", porque permite disponer de información sin que sea la persona quien tenga que hacer las gestiones.

Así, se facilitará por ejemplo la valoración integral y el Plan de atención único sanitario y social para personas con complejidad sanitaria y social o planificar los cuidados y atenciones entre profesionales que intervienen en un mismo proceso de atención.