Salut impulsa un proceso participativo para mejorar la atención en la enfermedad de Huntington

En las sesiones han participado 50 personas - SALUT

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado un proceso participativo con el objetivo de incorporar las necesidades, expectativas y propuestas de la ciudadanía para mejorar la atención en la enfermedad de Huntington en Catalunya.

Es una enfermedad minoritaria que afectaba a 866 personas en Catalunya en 2024, y el proceso constó de una primera fase entre el 18 de febrero y el 5 de marzo con 12 entrevistas a profesionales, afectados y a su entorno, informa Salut en un comunicado este lunes.

Para "profundizar" en los resultados obtenidos, se han organizado dos sesiones --una presencial el 20 de abril y otra telemática el 21-- y en total han participado unas 50 personas de toda Catalunya, que han compartido experiencias, debatido y priorizado propuestas.