Sàmper y los alcaldes de Rubí, Matadepera y Terrassa (Barcelona), en los Premios Cambra 2026

Archivo - Los premiados en los Premis Cambra de Terrassa de 2025 - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y los alcaldes de Rubí, Ana María Martínez; Gallifa, Mateu Comalrena; Matadepera, Guillem Montagut; Terrassa, Jordi Ballart, y Viladecavalls, Cesca Berenguer, participarán en la ceremonia de los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa (Barcelona).

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que la edición de este año se celebrará el próximo 16 de julio en el Casino de Rubí (Barcelona), en el marco de la conmemoración de su 140 aniversario.

El presidente de la Cámara, Ramon Talamàs, ha explicado que "Rubí representa muy bien la capacidad del territorio para generar actividad económica, innovación y compromiso empresarial".

La Cámara ha recordado que este año entregará el premio a la Internacionalización a Isotubi; el premio a la Innovación en la Transformación Digital a Window Sight, y el premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora a Herix.

Además, el premio a la Estrategia en Criterios ESG será para Vicente Torns, y el premio a la Trayectoria Empresarial, a la familia Braun, propietaria del grupo B.Braun.