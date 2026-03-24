Sàmper confía en que habrá Presupuestos y descarta que Illa tenga que avanzar las elecciones

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, se ha mostrado convencido este martes de que el Govern logrará aprobar los Presupuestos de la Generalitat, lo que evitaría un eventual anticipo electoral en Catalunya.

En una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press, Sàmper ha subrayado que la convocatoria de comicios es una facultad exclusiva del president de la Generalitat, Salvador Illa: "Es un secreto que tiene el president y los consellers nunca le preguntamos al respecto".

No obstante, ha insistido en que Illa no tendrá que recurrir a esa opción porque el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo catalán y ERC llegará a "buen puerto".

INTERNACIONALIZACIÓN FRENTE A LAS CRISIS

En el plano internacional, Sàmper ha defendido la estrategia del Govern mediante ayudas directas y con mecanismos para internacionalizar a las empresas catalanas para resistir a las crisis geopolíticas actuales, como los aranceles de Estados Unidos o la guerra en Irán.

Ha puesto en valor el primer paquete de medidas de respuesta a las posibles consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio por valor de 400 millones de euros anunciado este lunes por el Govern.

Cabe recordar que, de esta cuantía, se destinarán hasta 216 millones de euros para apoyar al sector empresarial, agrícola, pesquero y del transporte con ayudas directas y líneas de financiación, así como la exención temporal del impuesto sobre emisiones CO2 para vehículos ligeros de transporte de mercancías, y del pago de tasas por la emisión de titulaciones de pesca.

Ante este escenario mundial, ha instado a potenciar las exportaciones, no solo con mayores ventas, "sino también creando filiales al exterior, lo que permite soportar mejor las crisis", al tiempo que ha admitido que es necesario restablecer las relaciones con Estados Unidos.

AUSTRALIA Y MERCOSUR

Sàmper ha celebrado el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Australia, recordando que se suma a otro importante con Mercosur.

"La UE se ha dormido en los últimos años a nivel tecnológico, y debería recuperarse de ello pero actualmente se ve como un gran socio y previsible", ha resuelto.