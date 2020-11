Sàmper dice que no se sintió presionado para restituir a Trapero: "Las decisiones las tomo yo"

Defiende que las ideas de Trapero son compatibles con las suyas

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que no se ha sentido presionado para restituir al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero al frente del cuerpo: "Las decisiones las tomo yo. Eso sí, después de trabajar con mi equipo".

En una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha dicho textualmente que a él nadie le presiona y que quiso cesar desde el primer momento al secretario general de Interior, Brauli Duart, porque no lo conocía de nada y "no podía asumir el reto de dirigir la Conselleria de Interior con una persona desconocida".

En cuanto a las grabaciones en las que --según el mismo periódico-- el exdirigente convergente David Madí niega la valía de Sàmper para dirigir la conselleria, el consller no entiende cómo salieron a la luz y cree que debe hacerse "tirón de orejas a los cuerpos que permiten estas filtraciones y, de forma especial, a la autoridad judicial".

"BORRÓN Y CUENTA NUEVA"

Preguntado por las declaraciones de Trapero, en las que afirmaba tener un plan para detener al expresidente Carles Puigdemont, Sàmper ha dicho que no quiere entrar en valoraciones y que nunca se lo ha preguntado: "No me interesa saber si es cierto o una estrategia. Y quiero hacer borrón y cuenta nueva".

Además, ha asegurado que se ha leído todos los discursos de Trapero en actos de los Mossos antes de restituirlo, porque no quería ofrecerle el cargo a una persona que tuviera ideas incompatibles con las suyas.

Y ha concluido que sus ideas sí son compatibles porque el mayor tiene una interpretación de la policía moderna y progresista, en sus palabras, y ha destacado su "autocrítica y capacidad para pedir perdón".

Ha deseado que Trapero continúe al cargo mucho tiempo más porque tener "tantos jefes en tan poco tiempo no es bueno", y ha lamentado que se ha hecho un uso político de los Mossos desde todos los partidos: por eso pide que los agentes hagan de policías y sean los políticos los que se encarguen de la política.

También ha afirmado que Eduard Sallent se ha tomado su cese como comisario jefe con comprensión y que, en la conversación que mantuvo con él fue "muy correcto y muy educado".

ANTIDISTURBIOS

Sàmper ha sostenido que la imagen social de los agentes antidisturbios es injusta y que son imprescindibles y se ha comprometido a "no permitir la violencia gratuita, aunque en la situación actual la reivindicación de las personas que no pueden llegar a final de mes tiene que saber interpretarse, según ha dicho.

En cuanto a los desahucios, Sàmper ha mantenido que cada semana hay dos o tres conflictivos "del centenar que se efectúan" y que, en su opinión, nadie habla de los otros en los que los policías han aconsejado retrasar el lanzamiento.