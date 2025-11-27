Sàmper encabeza una misión institucional a Vietnam para reforzar las relaciones comerciales

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, encabeza a partir de este jueves una misión institucional a Vietnam para reforzar las relaciones comerciales entre el país asiático y Catalunya, informa la Conselleria en un comunicado.

Durante la misión, organizada por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento, se reunirá con autoridades y empresas catalanas presentes en Vietnam, el principal país exportador del sudeste asiático y "uno de los más beneficiados de la estrategia europea para reducir la dependencia de China".

También estarán presentes el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, y el secretario general del Departamento, Pol Gibert.

Concretamente, durante su estancia en Vietnam, Sàmper pasará por las ciudades de Hanoi, Da Nang y Ho Chi Min, en una agenda que incluye encuentros con instituciones locales como el National Innovation Centre del Ministerio de Finanzas, la Foreign Investment Agency del país asiático o la Cámara de Comercio e Industria.

La comitiva catalana también visitará la Investment Promotion Agency de Da Nang y los departamentos de Asuntos Exteriores y de Ciencias y Tecnologías.

Precisamente en Da Nang, el conseller Sàmper visitará empresas catalanas establecidas en esta zona, como las instalaciones de Xocolates Savall, las del fabricante de válvulas y sistemas de conexión flexible de agua Tucai o las de la empresa Relats, especialista en fabricación de soluciones de recubrimiento textil.

RELACIONES COMERCIALES

Con la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam en 2020, las relaciones entre ambas partes se han visto impulsadas principalmente por las exportaciones.

Los productos que Catalunya compra procedentes de Vietnam han crecido un 128% desde 2020 hasta alcanzar los 1.640 millones de euros en 2024, siendo el café, las piezas de vestir y el calzado los productos vietnamitas que más llegan al territorio (un 60% del total de las importaciones).

En cuanto a las exportaciones catalanas al país del sudeste asiático, han crecido un 38% en el mismo periodo y en 2024 llegaron a los 215,6 millones de euros mediante la exportación de plásticos, productos farmacéuticos, perfumería, cosmética o productos químicos.

Actualmente, 366 empresas catalanas exportan de forma regular a Vietnam.

DUBÁI Y ABU DABI

El conseller Sàmper completará su estancia en Asia con la visita de Dubái y Abu Dabi, donde mantendrá varios encuentros con instituciones y empresas locales antes de volver a Catalunya el viernes 5 de diciembre.