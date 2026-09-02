Sàmper reivindica que Catalunya se mantiene como "motor de la ocupación en España"

Archivo - El conseller de Empresa Miquel Sàmper en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reivindicado que las cifras de afiliación a la Seguridad Social este agosto certifican que Catalunya se mantiene "como motor de la ocupación en España con cerca de 4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha destacado que las cifras evidencian en "buen comportamiento" del mercado laboral catalán en un contexto complejo estacionalmente, que crecen las contrataciones gracias a la contratación indefinida, y que se trata del segundo paro más bajo en agosto desde 2007.

El paro ha subido en 14.594 personas en agosto en Catalunya (+4,63%), tras subir un 2,51% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 329.468, y el paro aumentó en 2.103 personas respecto al mismo mes de hace un año (+0,64%) en Catalunya.